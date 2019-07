NUOVO PORTIERE GIALLOROSSO

ROMA - Petrachi lo ha annunciato (senza fare nomi) in conferenza, e dopo qualche minuto è arrivata la chiusura. Il prossimo portiere della Roma sarà Pau Lopez, lo spagnolo del Betis Siviglia che ha impressionato Fonseca soprattutto per la sua abilità nel giocare coi piedi. L'affare è stato chiuso dopo una trattativa durata un paio di settimane. Lopez, che prenderà il posto di Olsen, arriva per un totale di 20 milioni più la cessione del 50% sulla futura rivendita di Sanabria. Un affare da 25 milioni per il 24enne di Girona che ha superato la concorrenza di Perin. Il portiere è atteso già il 9 luglio al raduno della Roma mentre Fonseca sbarcherà oggi nella capitale dopo le vacanze. In dirittura d'arrivo pure Mancini dall'Atalanta mentre c'è ancora distanza per Veretout. In uscita si tratta con lo Shanghai per El Shaarawy (distanza di 5 milioni) mentre in caso di partenza di Zaniolo si punta su Fekir del Lione. (F.Bal.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

