Nuovo piano tariffario per le autostrade «Sarà unico e con pedaggi meno cari»

Mario Fabbroni

«Gli utenti capiranno a breve gli effetti di questa rivoluzione. Perché ora abbiamo un'Autorità che ha elaborato un nuovo piano tariffario, unico nazionale, omogeneo, per le concessioni autostradali: ne avevamo sei, con sperequazione e disuguaglianze». Il premier Giuseppe Conte sintetizza così la Relazione annuale dell'Autorità di regolazione dei Trasporti (Art) a Montecitorio. Con il presidente Andrea Camanzi che indica la nuova strada da percorrere: «L'attuazione della riforma consentirà di superare i sei diversi sistemi tariffari attualmente applicati, conferendo univocità e stabilità regolatoria agli assetti economici delle concessioni autostradali e superando il meccanismo degli aggiornamenti annuali delle tariffe».

COSA ACCADRÀ In pratica, l'adeguamento delle tariffe non seguirà più il sistema delle singole concessioni. «Sulle 26 concessionarie autostradali attive in italia, in 16 gestiscono tratte che misurano meno di 180 km, che è la dimensione minima», indica la stessa Autorità di regolazione dei Trasporti. Insomma, sta per fare il suo debutto la flat tax delle Autostrade, con una tariffazione unica nazionale. Non solo. L'aumento dei pedaggi d'ora in poi sarà regolato agli investimenti effettivamente realizzati dai concessionari autostradali. Quindi con un monitoraggio preciso. L'Autorità potrebbe addirittura diminuire le tariffe già applicate qualora gli investimenti non abbiano ancora prodotto effetti positivi per la sicurezza degli utenti oppure siano in forte ritardo.

CONTRARI Aiscat (ovvero l'associazione dei concessionari) ribadisce l'illegittimità dell'intervento dell'Authority dei trasporti sul sistema tariffario autostradale e chiede «di essere convocata dal governo».

LA REPLICA Il premier Conte tuttavia blocca sul nascere il no: «Abbiamo già applicato il nuovo piano tariffario alle nuove concessioni, Brennero e Trieste-Venezia, e lo andremo ad applicare a tutte le restanti concessioni».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA