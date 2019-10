Nuovo nome, volto e gestione per uno dei ristoranti con vista (davvero spettacolare) sulla città. Il Mi View, al 20° piano della Torre World Join Center, nasce da un'idea di Antonio Intiglietta, patron di Artigiano in Fiera, con l'intento di creare un luogo dove sono riunite eccellenze artigiane ed enogastronomiche del Belpaese. In cucina lo chef Cristiano Spagnoli che per ogni stagione crea un menu che racconta una storia. Per quest'autunno la campagna arriva in città con piatti come il Vista su Milano (risotto, zafferano Al Muras e ossocbuco brasato), il Doppio Tortello con stracotto di manzo e ricotta arrostita, miele di tiglio e cannella o Al Ventesimo (speghettone con aglio nero, olio evo, peperoncino, cime di rapa e gambero rosso). E poi petto di faraona con pomodori secchi, basilico e Castelmagno o il branzino con assoluto di cipolla rossa di Breme, fregola sarda e bottarga di muggine».

Mi View - Milano, viale Achille Papa 30 - tel. 02/78.612.732 -

prezzo medio 90 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA