Nuovo intervento chirurgico al ginocchio per Roger Federer. Lo ha reso noto lo stesso campione elvetico sui suoi canali social, spiegando: «Qualche settimana fa ho avuto un piccolo contrattempo durante il mio percorso di riabilitazione, mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Mi mancheranno i miei tifosi e il mio caro tour Atp, ma non vedo l'ora di rivedere gli appassionati all'inizio della stagione 2021».

il fuoriclasse svizzero, alla sua seconda operazione in pochi mesi, lancia comunque la prossima sfida, smentendo quindi indirettamente anche le voci di un suo possibile ritiro. «Ho intenzione di prendermi il tempo necessario per essere pronto al 100 per cento per giocare al mio livello più alto». Re Roger compirà 39 anni il prossimo 8 agosto, e riprenderà dunque a giocare direttamente nel 2021, saltando la stagione 2020 che finora peraltro è ferma a causa della pandemia. La ripresa dei tornei Atp potrebbe avvenire a fine luglio, ma non c'è ancora una decisione ufficiale con l'elvetico che in pratica salterà solamente tre-quattro mesi di attività rispetto agli altri big mondiali.

Da ricordare che Federer detiene il record dei titoli vinti nei tornei de Grande Slam (Parigi, Wimbledon, Us Open e Australia Open); venti volte re nel singolare maschile, un mese fa è stato indicato anche come l'atleta più pagato al mondo nello sport.

Gli esami non finiscono mai e per il fuoriclasse svizzero è già cominciata una nuova sfida, questa volta contro il tempo. Difficile ma non impossibile tornare numero del mondo. Del resto, il primo della classifica Atp, Novak Djokovic ha 33 anni e Rafa Nadal, numero 2, 34 anni. Insomma, una sfida non più tra giovincelli. E potete scommettere che ancora una volta la gente tiferà per Federer, in ogni torno, in ogni partita. Forse per sempre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

