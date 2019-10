MILANO - Il nuovo disco di Niccolò Fabi è in equilibrio tra memoria e prospettiva, tra Tradizione e tradimento come recita il titolo. Tre anni e mezzo fa c'era l'essenzialità voce e chitarra di Una somma di piccole cose, oggi una musica che unisce analogico e digitale. «La tradizione è certezza, che viene tradita dalla voglia di cambiare», spiega il cantautore che ha sperimentato «andando verso un modo di interpretare la musica più elettronico». Eppure il linguaggio resta intimo: «Non riuscirei a essere diverso. Sono un seduttore, non un conquistatore. Ho provato ad allontanarmi dalle mie canzoni provando a fare un disco diverso, ma ho dovuto ripensarci».

Fabi parla anche di Migrazioni nel brano che porta questo titolo «però inquadrando l'attualità in qualcosa di più grande, uno stormo di uccelli che va alla ricerca della sopravvivenza». Data zero del tour il 27 novembre a Cascina (Pisa). (F. Bin.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

