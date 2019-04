Nuovi controlli della Polizia a Trastevere. I servizi, disposti dal questore Carmine Esposito ed effettuati dagli agenti del commissariato Trastevere diretto da Fabrizio Sullo, insieme al personale della locale questura, hanno portato complessivamente al controllo di 140 persone. Fra queste 13 extracomunitari, cittadini del Senegal e del Gambia, privi di documenti e di permesso di soggiorno sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della Questura: due sono stati espulsi dal territorio nazionale con accompagnamento presso il Cie di Bari, due sono stati rilasciati perché in regola con il soggiorno e altri, appurata la mancanza dei requisiti per il soggiorno, sono stati muniti di decreto di espulsione. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno arrestato S.M., senegalese di 24 anni, perché trovato in possesso di 20 grammi di marijuana © RIPRODUZIONE RISERVATA