Nuovi contagi, in frenata i casi nel Lazio

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio 2.489 nuovi casi accertati (di cui 1.195 a Roma città) con 24.486 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Con 6.178 tamponi giornalieri in meno, i nuovi contagi sono solo 129 meno di sabato scorso ed il rapporto tra positivi e tamponi (che il giorno prima era all'8,5%) sale al 10%. I nuovi decessi sono 16 (undici in meno rispetto al giorno precedente) e i guariti 131.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha spiegato: «Il valore RT è pari a 1,3. Siamo in una situazione di plateau e notiamo lievi flessioni nella curva, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al di sotto della soglia di allerta e il tasso di incidenza per 100 mila abitanti nell'ultima settimana è pari a 232».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 51.378, di cui 48.455 in isolamento, 2.686 ricoverati (+67 rispetto al giorno precedente) e 237 in terapia intensiva (dato che resta invariato). Da inizio emergenza processati 1.646.433 tamponi, con 63.325 contagi accertati, 12.892 guariti e 1397 deceduti.

