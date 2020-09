Nuovi contagi, il 52% sono casi da rientro

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio 130 nuovi casi e zero decessi in un giorno, quello rappresentato dalle ultime 24 ore. I nuovi positivi accertati sono 80 a Roma città, 25 nella provincia della Capitale e altrettanti 25 nelle altre province (11a Latina, 7 a Frosinone, 6 a Viterbo e uno a Rieti). Continuano a prevalere i casi di rientro (sono il 52% del totale, il 38% arriva dalla Sardegna) e si insiste sul monitoraggio negli aeroporti (un nuovo caso a Fiumicino e uno a Ciampino, entrambi di rientro dalla Spagna). Il drive-in nell'area di lunga sosta del Leonardo Da Vinci, attivo da martedì scorso, è il più grande d'Italia e resterà operativo 24 ore su 24 grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma, Croce Rossa Italiana e Asl Roma 3.

Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 3407 (122 in più rispetto al giorno precedente), di cui 3055 in isolamento domiciliare, 343 ricoverati (+7 nelle ultime 24 ore) e nove pazienti in terapia intensiva (uno in più rispetto al giorno prima). Dall'inizio dell'emergenza sono stati accertati in tutto 11.446 casi, con 7161 guariti e 878 deceduti.

