Nuove tensioni Lega-M5S E Salvini incontra la Meloni

Alessandra Severini

Lo scontro permanente fra i due alleati di governo torna a esplodere sull'immigrazione. Dopo l'ennesimo attrito fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la collega della Difesa, Elisabetta Trenta, la risposta seccata dei 5 stelle è affidata a Manlio Di Stefano, viceministro degli Esteri: «Il problema è sempre lo stesso: se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla in porta non ci arrivi mai. Se ti senti Maradona e poi giochi come un Higuain fuori forma, è un serio problema, perché di mezzo c'è il paese». Il ministero della Difesa aveva accusato il Viminale di aver rifiutato la proposta di trasbordare i migranti a Malta su navi militari. E Salvini aveva risposto affondando contro il ministro Trenta con cui i rapporti non sono mai stati buoni e accusando i 5 Stelle di mancanza di collaborazione sulle politiche migratorie. «Di Stefano è ignorante, si trasferisca in Venezuela, gli sbarchi sono calati dell'85%», la dura replica leghista.

L'alleanza fra Lega e M5s sembra ormai logora e debole. Sul fronte leghista in molti vorrebbero mettere fine all'esperienza del governo gialloverde. A insospettire i pentastellati anche il mistero sull'incontro che Salvini avrebbe avuto con Giorgia Meloni. Confermato da Fratelli d'Italia ma poi smentito da fonti leghiste, il faccia a faccia avrebbe avuto ad oggetto le strategie da adottare nel Parlamento europeo con un occhio anche a Roma e a possibili rinnovate convergenze fra i due partiti. Il timore dei 5 stelle è che i due stiano studiando un asse elettorale, con i sondaggi che danno i due partiti capaci di raggiungere da soli la maggioranza dei seggi. Oggi andrà in scena un nuovo scontro fra i due alleati: previsto a Palazzo Chigi un vertice decisivo sul controverso tema dell'autonomia.

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

