NUOVE STRADE

Paola Lo MeleDetenuti a lavoro in città per pulire le caditoie, rifare la segnaletica orizzontale e sistemare le sedi stradali. Protagonisti dell'iniziativa sono i reclusi del carcere romano di Rebibbia, che ieri mattina in 24 hanno lavorato in zona Torre Spaccata, tra via Mario Lizzani e via Ermanno Ponti. Si tratta del progetto Mi riscatto per Roma per il reinserimento socio-lavorativo portato avanti da Campidoglio e Ministero della Giustizia e che vede il coinvolgimento della Casa circondariale di Rebibbia.Sul posto anche la sindaca Virginia Raggi che ha commentato: «Il lavoro sta andando bene. I ragazzi possono uscire dal carcere e fare un'attività che li aiuta a rimettersi un po' in moto, ad imparare un mestiere che quando ritorneranno in società li aiuterà a non perdersi di nuovo. Inoltre, abbiamo un valido supporto per la manutenzione ordinaria della nostra città.A Roma solo le caditoie sono 800mila, quindi, oltre agli appalti in corso aiuta avere un supporto come questo». Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi nei municipi VI, XI XIII, dal Quartaccio all'Aurelio passando per Corviale. Queste le strade interessate: via Poggio Verde, via Giuseppe Partini, via Luigi Ferretti, viale dei Romanisti, via Vinovo, via del Quartaccio, via di Valle Aurelia. Per Francesco Basentini, capo del Dap, «non è solo una sfida ma un giusto investimento che bisogna fare per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e fare quel famoso reinserimento sociale che finora è rimasta una missione un po' incompiuta. Questi detenuti da mandare in strada sono stati profilati e scelti in base a una classificazione degli indici di pericolosità e a un residuo di pena bassi».A supportarli il personale di Autostrade per l'Italia Spa con cui il Campidoglio nei mesi scorsi ha firmato una sottoscrizione di intenti: «Ringrazio Autostrade per il prezioso supporto», ha detto la Raggi. La concessionaria autostradale ha formato i detenuti per un periodo di tre mesi, fornendo l'equipaggiamento e la strumentazione necessaria per realizzare le attività su strada. È già attivo, sempre nella Capitale, un progetto per impiegare 50 detenuta nella cura verde capitolino, ovvero parchi e ville.riproduzione riservata ®