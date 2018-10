NUOVE REGOLE

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoNovità nell'accesso alla refezione scolastica nel Comune di Roma. Le agevolazioni previste per le dichiarazioni Isee basse potranno essere applicate anche nel corso dell'anno scolastico. Per determinare la tariffa del servizio mensa delle scuole comunali, i genitori dei piccoli devono infatti presentare l'Isee con cadenza annuale, senza possibilità, in caso di ingenti variazioni di reddito di rivedere il documento.Ma un nuovo provvedimento, approvato in Assemblea capitolina, adesso cambia le cose: «Vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie ottimizzando l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica - ha spiegato Teresa Zotta, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale - Dopo un lungo percorso in commissione Scuola, abbiamo presentato e approvato in Assemblea capitolina le linee di indirizzo per la Modifica ed integrazione dei criteri di determinazione delle tariffe dei servizi di refezione scolastica, in base alle quali, recependo quanto sancito dal dpcm 159 del 2013, si integra la vigente delibera del Consiglio comunale n. 74 del 2010. Ad esempio, si prevede la possibilità per i cittadini di presentare un Isee Corrente qualora subentrino consistenti variazioni di reddito, per consentire a chi ha perso il lavoro o ha cessato la propria attività di richiedere agevolazioni tariffarie sulla refezione scolastica anche nel corso dell'anno scolastico».Non solo: «Per efficientare la lavorazione delle pratiche e diminuire i disservizi per gli uffici e per gli utenti che richiedono il servizio di refezione scolastica, si prevede inoltre di anticipare i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica al periodo compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ciascun anno - ha aggiunto ancora Zotta - A coloro che entro i termini suindicati non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale sarà applicata la tariffa massima. Con questa delibera vogliamo colmare un vuoto normativo e mettere al primo posto le necessità degli utenti, con un servizio più efficiente e duttile rispetto alle condizioni economiche dei nuclei familiari».