NUOVE REGOLE

Paola Lo MeleCarlo Cafarotti, assessore al Commercio del Campidoglio, come procede la stretta sulle aperture di esercizi commerciali nell'area Unesco?«La stretta rimane. E continuerà il blocco ai minimarket e un innalzamento del decoro urbano. Siamo in fase di restyling del regolamento per alcuni dettagli. Stiamo predisponendo con gli uffici una proposta di modifica della delibera che porterò a breve in giunta e poi in Aula».Cosa prevede?«Scompare il rimando agli arredi minimali perché abbiamo constatato essere di difficile interpretazione: ci saranno regole chiari e divieti comprensibili. La vecchia dicitura poteva portare in errore chi vigila. Inoltre elimineremo il divieto di consumo di bevande alcoliche sul posto introdotto in luoghi come le pizzerie al taglio del centro».Perché?«Si è dimostrato controproducente sul fronte del decoro. Ad esempio, capita che si compri la birra in pizzeria e la si vada a bere fuori, in mezzo alla strada. A questo punto è meglio consumare dentro, evitando l'invasione dei marciapiedi. Per i subentri, l'attuale regolamento richiede un'anzianità di iscrizione alla camera di commercio di almeno 3 anni. Questo ha bloccato una montagna di buone iniziative. Vogliamo inserire il principio dell'esperienza certificata del futuro titolare».Resta l'intenzione di estendere i divieti non solo al centro storico ma anche alle zone della movida come San Lorenzo?«Sì, ma prima bisogna gestire gli effetti collaterali».Quali?«È necessario unificare il regolamento per non avere problemi».Lo scorso anno destò polemica la festa della Befana a Piazza Navona per la massiccia presenza dei Tredicine. Sono in arrivo novità?«Il grosso della festa è stato già impostato con bandi assegnati per nove anni e, sottolineo, aggiudicati legittimamente. Per l'edizione in arrivo stiamo lavorando per dare più lustro e decoro alla piazza con banchi standard e una maggiore presenza di spettacoli viaggianti e artigiani. Vorremmo che anche le onlus siano ben rappresentante, motivo per cui abbiamo alleggerito alcuni aspetti del bando. Quest'anno, infine, faremo delle riprese alla festa di piazza Navona e il video andrà a farà parte della campagna promozionale di Roma».Che intendete fare per i mercati rionali in crisi?«Due sono gli assi: risorse e riempimento. Sul primo filone, abbiamo investito ad oggi circa 9 milioni, e stiamo favorendo le Ags nelle nuove convenzioni. Per riempire i banchi rimasti vuoti e consentire nuove aperture e somministrazioni, abbiamo trasmesso ai municipi un nuovo bando tipo».E sulla Bolkestein qual è la sua posizione?«Siamo d'accordo con il superamento della Bolkestein, pur nella convinzione che un riordino della normativa riguardante le autorizzazioni, specie nel territorio romano, sia necessaria. Ci prepariamo quindi a un recepimento, anche in vista di modifiche alla norma in vigore».Ieri sono arrivate dure critiche da Unindustria alla vostra amministrazione.«È solo una delle tante anime del tessuto produttivo, ben rappresentato da una moltitudine di player che ci sottopongono proposte concrete. Proposte che invece, a livello industriale, non ci sono ancora pervenute da Tortoriello, tanto impegnato ad attaccare la sindaca Raggi».riproduzione riservata ®