Nuove pietre d'inciampo per la Shoah

Nuove pietre di inciampo in tutta Roma, in occasione della Giornata della Memoria. Per non dimenticare le vittime della Shoah, infatti, sono state poste 21 nuove pietre che ricordano, tra gli altri, ebrei romani deportati e uccisi nei lager, come Mario e Emma Di Veroli, Amelia Cohen e Grazia Ajò, ma anche giovani partigiani uccisi alle Fosse Ardeatine, come Ferdinando Agnini e Orlando Orlandi Posti, entrambi di Montesacro.

In programma per oggi anche l'incontro con Sami Modiano, 90enne sopravvissuto ad Auschwitz (diretta streaming sulla pagina della Comunità Ebraica alle ore 10), il concerto dei maestri Marco Valabrega e Nicola Pignatiello al Parco Archeologico del Colosseo (diretta ore 12 sui canali social) e l'inaugurazione della mostra Dall'Italia ad Auschwitz presso la sede della Fondazione Museo della Shoah, alla Casina dei Vallati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

