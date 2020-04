«Nuove misure per famiglie e imprese Distanza e mascherine fino al vaccino»

Enrico Chillè

Dall'avvio della fase 2 fino alle nuove misure di politica economica (50 miliardi in arrivo con un nuovo dl). Ieri, in Senato, la nuova informativa di Giuseppe Conte in vista della nuova fase dell'emergenza coronavirus, che partirà dal 4 maggio. Non mancano però gli scontri con le opposizioni.

La riapertura, come annunciato dal premier, avverrà omogeneamente su base nazionale: «Passare alla fase 2 è complesso: un'avventatezza in questa fase può vanificare tutti i sacrifici che i cittadini hanno fatto fin qui. Dobbiamo allentare le restrizioni preservando l'integrità del tessuto produttivo. Il motore del paese deve riavviarsi ma con un programma ben strutturato, che stiamo elaborando: va considerata la soglia del contagio di riferimento in base alle strutture ospedaliere di ogni territorio». La crisi economica sarà affrontata con un nuovo decreto: «Sarà pronto tra dieci giorni, arriveranno almeno 50 miliardi di euro che vanno ad aggiungersi ai precedenti 25. Le previsioni più recenti del Fmi stimano un crollo del Pil del 9,1%». Arriva anche un monito all'Ue sul Mes senza condizioni: «Attendiamo di vedere se favorirà i nostri interessi nazionali, ma ci sono paesi come la Spagna disponibili e rifiutarlo sarebbe un torto nei confronti di chi, in Europa, ci affianca in questa battaglia».

Sull'emergenza sanitaria Conte ha spiegato: «In alcune aree del paese c'è stata un'esplosione incontrollata dei contagi nelle case di cura. La strategia del governo si basa su vari punti, come il distanziamento sociale, la diffusione dei dispositivi di protezione individuale e il rafforzamento dei Covid finché non sarà trovato un vaccino».

Non mancano però le polemiche con le opposizioni, Lega in primis. Conte aveva spiegato di voler aprire alle proposte dell'opposizione, purché con contributi responsabili, scatenando le feroci proteste dei leghisti. A tuonare è in particolare Alberto Bagnai: «Non so se il virus è un esperimento finito male, lei sicuramente lo è. Dovrebbe dimettersi».

