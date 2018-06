Nuove indagini sulle diagnosi della patologia cardiaca

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il caso Astori non è chiuso, anzi le cause della morte di Astori continuano a essere argomento di indagine per la procura di Firenze. Proseguono, infatti, gli accertamenti per la morte del capitano della Fiorentina, deceduto improvvisamente a Udine il 4 marzo scorso nell'hotel dove la squadra era in ritiro prima della partita di campionato con l'Udinese. Secondo quanto emerso, nella perizia medico legale, disposta dalla procura di Udine e poi trasferita a Firenze insieme agli altri atti dell'inchiesta, sarebbero saltati fuori elementi indicativi di una patologia cardiaca. Gli inquirenti fiorentini, secondo quanto appreso, sono adesso al lavoro per stabilire se la patologia poteva essere diagnosticata in anticipo, e se, una volta effettuata la diagnosi, sarebbe stato possibile intervenire per evitare la morte del calciatore. Del resto, il fascicolo trasmesso alla procura di Firenze, è stato aperto per omicidio colposo e a carico di ignoti. Restano quindi ancora dubbi sulle cause del decesso dello sfortunato difensore viola.(G.Bul.)