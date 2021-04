Nuove altalene e giochi nel parco di Riccardo

Altalene nuove e giochi a molla, così il parco dedicato a Riccardo Cino torna a far divertire i bambini del quartiere. Era luglio scorso quando la mamma di Riccardo, il 15enne morto nel 2002 a cui il Municipio 9 intitolò il parco davanti all'ingresso degli uffici su via Laurentina, decise di coprire la targa con il nome del figlio perché esasperata dal degrado e dalle erbacce che ricoprivano l'area verde. Non voleva che il nome di suo figlio stesse lì, nella sporcizia. Al papà Charlie era stato vietato di tagliare le erbacce, per motivi di sicurezza.

Leggo ne raccolse la denuncia e dopo 24 ore il Comune intervenne con il Servizio giardini per pulire l'area giochi. Poco dopo però vennero tolti i giochi perché fatiscenti, andavano sostituiti. La mancanza si faceva sentire: i bambini infatti non potevano giocare. Adesso tutto è cambiato: l'ufficio aree ludiche del Comune ha installato le nuove altalene e i giochi a molla. Nel parco di Riccardo sono tornate le voci e le risate dei bambini: «Le battaglie a volte si vincono assicura Charlie, papà di Riccardo è una grande soddisfazione per la mia famiglia e per tutte quelle che ora possono tornare con i bambini al parco». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 05:01

