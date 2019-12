Nuova vita per cinque spazi abbandonati della capitale grazie al Programma ReinvenTIAMO Roma. Roma Capitale partecipa, insieme ad altre 8 città del mondo, al bando internazionale Reinventing Cities, avviato dalla C40 Cities Climate Leadership Group, per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana all'insegna della sostenibilità ambientale. L'obiettivo è quello di stimolare sviluppi innovativi a zero emissioni di carbonio, sostenendo la collaborazione tra pubblico e privato. Gli immobili in gara saranno: Istituto Vertunni nel Municipio V, Ex Filanda nel Municipio VII, Ex Mercato di Torre Spaccata nel Municipio VI, Mira Lanza nel Municipio XI, Stazione Tuscolana nel Municipio VII (in partnership con FS Sistemi Urbani Gruppo FS Italiane). Il 4 dicembre scorso il lancio della manifestazione di interesse, a cui seguiranno nel 2020 presentazione e analisi delle manifestazioni di interesse e presentazione delle proposte; a febbraio 2021 la selezione finale. (F. Sci.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA