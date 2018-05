Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuova partnership griffata per l'Antica Focacceria San Francesco, che, nel locale rinnovato nell'area d'imbarco D dell'aeroporto di Fiumicino, avvia una collaborazione esclusiva con lo chef stellato di origini palermitane Giuseppe Biuso: ogni quattro mesi lo chef rivisiterà tre piatti tradizionali del menu. Si comincia con pani cunzatu, la vongola casca proprio a fagiolo, ossia anelletto risottato con vongole veraci e fagiolo badda di Polizzi, nonché capone in caponata, pesce capone in salsa agrodolce e caponata di melanzana. Lo spazio mantiene richiami evidenti all'architettura liberty dell'originale indirizzo palermitano, ma viene riletto secondo le linee essenziali tipiche del contemporaneo. Rende più dinamico il servizio, l'introduzione di dispositivi digitali per effettuare l'ordine in autonomia.Aeroporto Leonardo da Vinci Roma Fiumicino, 06659524650Costo: da 5 euro, sempre aperto.(V.Arn.)