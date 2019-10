Nuova ondata di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, con la collaborazione dei vigili. Anche in questa occasione i servizi di controllo sono stati concentrati nel quartiere di Tor bella Monaca dove sono state arrestate 3 persone mentre altre 15 sono state denunciate per allacci abusivi alle rete elettrica e idrica. Nella rete dei controlli sono finite 3 persone, tutte destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nello specifico a due cittadini romani di 28 e 26 anni, già sottoposti agli arresti domiciliari, i carabinieri gli hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura a cui erano già sottoposti.

Tale provvedimento è scaturito dalle reiterate inosservanze accertate dai carabinieri. I due ora si trovano rinchiusi nel carcere di Rebibbia. Un 17enne egiziano invece è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, in quanto risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare presso un istituto minorile emessa lo scorso 22 ottobre. Nel medesimo contesto i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno ripetuto dei controlli negli stabili, al civico 20 di via Santa Rita da Cascia, dove sono stati riscontrati decine di allacci abusivi, sia alla rete elettrica, sia a quella idrica, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 15 persone con l'accusa di furto aggravato.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

