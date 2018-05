NUOVA LUCE

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«Roma guarda al futuro». con queste parole la Sindaca di Roma Virginia Raggi accoglie positivamente la prima sperimentazione, che partirà all'Eur, per il risparmio energetico e la sostenibilità nella Capitale.Il progetto chiamato Diademe e finanziato con fondi del programma Life dell'Unione Europea, prevede l'installazione sui pali della luce di 1.000 sensori, con cui sarà possibile monitorare il traffico, i livelli di luminanza, il rumore e l'inquinamento atmosferico, producendo quindi un risparmio energetico consistente e allo stesso tempo un miglioramento della sicurezza della circolazione.Tutte le informazioni recepite attraverso questi pali della luce intelligenti vengono di fatto indirizzate ad un cervellone centrale che, tramite algoritmi, è in grado di valutare i livelli di intensità luminosa dei singoli punti luce, in modo da ottenere una regolazione diffusa, intelligente e in tempo reale. Ad ogni zona monitorata verrà quindi garantita la corretta illuminazione, in funzione dei dati raccolti. Queste centraline, sviluppate da un centro di ricerca finanziato dalla Unione Europea e impiegate per la prima volta a Roma in numero così consistente, saranno, inoltre, in grado di recuperare anche informazioni, attraverso una mappatura precisa e low cost, sulla qualità dell'aria lungo le vie del sito pilota.Ad oggi sono stati già installati i primi 109 punti luce, mentre a partire da ottobre 2018, si aprirà la fase relativa all'installazione dei rimanenti 891. L'Assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta ha detto che si tratta di nuovo sistema che intende promuovere un utilizzo controllato delle risorse e potrebbe costituire un valore aggiunto nelle attività di efficentemento energetico che la Capitale sta portando avanti su più fronti. I dispositivi installati rimarranno, a fine progetto, a disposizione di Roma Capitale senza nessun onere per l'Amministrazione che potrà continuare ad utilizzarne i dati.Se l'analisi dei valori misurati produrrà risultati positivi, il progetto potrà essere diffuso e replicabile in altre zone di Roma. Il progetto di installazione e di recupero e analisi dei dati si concluderà entro la fine del 2019.