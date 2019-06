Nuova isola ambientale al Quadraro Vecchio

Una nuova isola ambientale da creare in zona Quadraro Vecchio. E' il progetto annunciato dal Campidoglio per voce della sindaca Virginia Raggi e dell'assessore ai Trasporti Linda Meleo. Il piano prevede: spazi recuperati, riqualificati e strade libere da traffico e auto in doppia fila, attraversamenti pedonali rialzati, nuovi marciapiedi. «Porteremo avanti questo progetto attraverso un costante confronto con il territorio, in base alle richieste e alle necessità di chi vive tutti i giorni questi luoghi, residenti che chiedono più decoro e interventi di riqualificazione. La creazione di isole ambientali, nuove aree pedonali e zone 30 fa parte della nostra idea di mobilità sostenibile che stiamo promuovendo in città attraverso progetti mirati», ha spiegato la sindaca. (P.L.M.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

