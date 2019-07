Nuova iniziativa legale del Codacons sul fronte dell'emergenza rifiuti a Roma. L'associazione ha avviato infatti, a partire da ieri, una costituzione di parte offesa di massa davanti alla Procura della Repubblica per conto di tutti i cittadini romani danneggiati dalla mancata raccolta della spazzatura. La magistratura capitolina nei giorni scorsi ha aperto una formale indagine sul caos rifiuti a Roma, a seguito dell'esposto presentato dal Codacons per il rischio di epidemia e reati ambientali.

«La decisione della Procura permette ora a tutti i soggetti lesi dagli illeciti per cui si procede di inserirsi nell'inchiesta in quanto parti offese - spiega l'associazione dei consumatori - e chiedere un equo risarcimento nel caso in cui si arrivi a processo». Per questo il Codacons ha lanciato la nuova proposta di una costituzione di massa rivolta ai romani: tutti i cittadini residenti a Roma possono scaricare dal sito dell'associazione il modulo da presentare alla Procura per inserirsi in qualità di parte offesa nell'inchiesta penale e avviare l'iter per richiedere fino a duemila euro di risarcimento ad utente, in relazione al danno ambientale e sanitario legato alla mancata raccolta dei rifiuti e per il degrado subito nonostante il pagamento della Tari.(F. Sci.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

