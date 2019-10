Nuova grana per la raccolta rifiuti «Il 15 ottobre sciopero dell'Ama»

Simone Pierini

Il 15 ottobre i sindacati scendono in piazza per protestare contro il declino dell'Ama. Lo annunciano le sigle Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio lanciando l'assemblea cittadina dei lavoratori di Ama. «Non si può restare fermi di fronte all'ennesimo fallimento della giunta guidata da Virginia Raggi sul tema rifiuti - scrivono in una nota - L'assemblea dei soci Ama andata deserta il 27 settembre, una delle troppe, dopo oltre due anni di mancata approvazione del bilancio consuntivo 2017 è l'ultimo atto di una commedia che si sta trasformando in tragedia, tenuto conto anche del prevedibile fallimento della convocazione di domani (oggi, ndr)».

Per questo motivo i sindacati si preparano allo sciopero. «Il 15 torneremo in piazza - annunciano - per denunciare il costante peggioramento delle condizioni di lavoro e del servizio. Tre anni di incertezze, propaganda, discontinuità e rincorsa delle emergenze finanziarie e operative hanno portato a una crisi senza precedenti». Ma non solo, i lavoratori lamentano di essere ritenuti responsabili dell'emergenza rifiuti.

«I romani, ormai stremati e sempre più arrabbiati, anche alla luce delle troppe aggressioni ai danni dai lavoratori - aggiungono i sindacati - meritano di sapere di chi sono le vere responsabilità e in quali condizioni si opera. Senza mezzi, con pochi impianti allo stremo, ormai ridotti a depositi troppo saturi, e negli ultimi mesi con gli operatori addirittura rimasti senza le tute da lavoro. Una situazione di cui la sindaca dovrebbe prendere atto dopo i troppi passi falsi». «La Capitale da sola non ce la può fare - sottolineano concordando con quanto dichiarato dalla sindaca Raggi - Lo diciamo da tempo. E per quanto nelle nostre possibilità abbiamo provato a dare un contributo con la costituzione della cabina di regia. Serve una presa di coscienza da parte della comunità - concludono i sindacati - e un impegno straordinario di tutte le istituzioni a tutti i livelli».

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

