Nuotatrice morta in scooter la Procura: è omicidio stradale

Prende sempre più corpo l'ipotesi che ad uccidere Noemi Carrozza, campionessa del nuoto sincronizzato, sia stato l'asfalto sconnesso. Ipotesi avvalorata anche dallo stato in cui versa la strada nel punto in cui Noemi ha perso la vita. Le radici dei pini che costeggiano via Cristoforo Colombo, l'arteria principale che collega il centro di Roma con il litorale, spesso si trasformano in altissimi dossi naturali lungo la strada, quando addirittura non emergono tra una crepa e l'altra.E proprio uno dei dossi potrebbe aver disarcionato la ventenne dal suo scooter venerdì pomeriggio. Secondo i primi risultati dell'autopsia, infatti, le ferite sul corpo della campionessa sarebbero compatibili con un trauma, ed escluderebbero dunque un malore o un colpo di sonno. Alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, inoltre, confermano che al momento dell'incidente non c'erano altre auto o mezzi coinvolti. La procura di Roma ha dunque aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale, affidato al pm Stefano Luciani sul cui tavolo arriveranno i rilievi della polizia locale intervenuta il giorno dell'incidente e i risultati dell'autopsia.