«Nun paga? Je sparamo subito»

«Oh gli ho preparato na machinata... li massacramo tutti, con i pugili e gli albanesi. Si nun pagheno je sparamo», diceva il capo banda agli altri complici. Il tono delle telefonate e dei discorsi che le cimici dei finanzieri hanno intercettato è chiaro e genuino. Il gruppo criminale smantellato ieri, utilizzava metodi violentissimi per recuperare i soldi delle partite di droga non pagata.

«La devo a da a tutta Roma». Così Fabrizio Fabietti, reggente insieme al defunto Diabolik, si ergeva come unico fornitore di droga di tutte le piazze di spaccio della Città Eterna. I detective antidroga del tenente colonnello Gianluca Capecci delle fiamme gialle, avevano annotato anche le conversazioni tra Fabrizio Piscitelli ed altri personaggi non identificati, mentre stavano organizzando il trasporto di un carico di droga dall' estero via mare con una barca: «Fino adesso siamo sette stecche se già stecca... Uno dovrebbe essere quello che mette i soldi della barca». Fabietti, utilizzava il padre Sergio e la sorella Sestina, come custodi del denaro a cui dava indicazione di dove e come nasconderlo: «Se ci sei tu non mi possono dire nulla... fammeli contare bene.. tiè so dieci mettili bene... sono sedici reggili un po'... basta che non te li perdi... c' hai le saccocce buone.. ti si vede che c' hai il pacco, ti fermano i carabinieri. In quel modo non arrestano solo me anche 7/8 persone, perché ci stanno i nomi di tutti». Sono stati intercettati anche Ettore Abramo, alias Pluto e Aniello Marotta degli Irriducibili. I due vennero arrestati perché accusati di aver lanciato una torcia pirica dentro un'auto della municipale prima della finale di Coppa Italia di Lazio e Atalanta. Emersi nelle intercettazioni anche dialoghi con Marco Turchetta, l' altro ultras arrestato a maggio.(E. Orl.)

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA