Numeri confortanti quelli di ieri con un calo dei contagi nazionali da 665 a 642 a fronte di un aumento di oltre quattromila tamponi. Restano stabili i morti, altri 156 ieri di cui 65 in Lombardia, 29 in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e 15 nel Lazio che fa segnare il dato peggiore dal 4 maggio. Il totale è di 32.486 morti. Alto il numero di positivi in più in Lombardia (316, la metà del dato nazionale) ma sono cresciuti di circa tremila i tamponi in un giorno. Migliora la situazione nel resto del Paese con tredici regioni sotto i dieci casi giornalieri e nove con zero morti. Ancora in discesa i pazienti in terapia intensiva (36 in meno) e di ricoverati con sintomi (355 in meno). Con 2.278 guariti in più le persone positive in Italia sono ora 60.960 (meno 1.792 unità).(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

