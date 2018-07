Nubifragio, mattina da incubo

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiAlberi divelti, strade allagate, traffico in tilt. Questo è il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale e che ha causato diversi problemi, non solo alla circolazione stradale ma anche a quella ferroviaria.La pioggia ha dato una brusca frenata all'estate e anche se le temperature in calo hanno fatto piacere a molti, meno sono piaciuti i numerosi disagi. Il sottovia all'ingresso della stazione metropolitana San Paolo è stato chiuso per allagamento, così come si sono allagate diverse aree della città come il tratto che va da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Problemi legati anche alla caduta di alberi: il traffico è stato rallentato sulla Roma-Fiumicino a causa della presenza di una pianta sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio. Alberi in strada anche in via dei Pescatori e in viale delle Medaglie d'Oro. Anche il traffico su rotaia ha risentito dei disagi legati al maltempo: rallentamenti per le linee FL4 e FL6, nelle tratte Roma-Frascati, Roma-Albano laziale e Roma-Velletri e sulla linea Roma-Cassino.Un problema alla linea elettrica di alimentazione fra Termini e Prenestina ha rallentato l'alta velocità Roma-Napoli. Tutto si è tradotto in attese fino anche a 90 minuti per i passeggeri.riproduzione riservata ®