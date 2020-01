Nozze tra neomelodico e vedova del boss Licenziati i cinque ispettori-musicisti

Mario Fabbroni

Nozze fatali per 5 ispettori della banda musicale del Corpo della Polizia Penitenziaria di Napoli, ingaggiati come musicisti (tramite un'agenzia di eventi) al matrimonio tra il cantante neomelodico siciliano Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss di Secondigliano Gaetano Marino, assassinato nel 2012 a Terracina.

Trombettieri trombati - è proprio il caso di dirlo - dall'amministrazione penitenziaria che, dieci mesi dopo la celebrazione delle nozze trash che bloccarono mezza città finendo sulle prime pagine di giornali e siti di mezzo mondo, ha deciso di estromettere i cinque ispettori dal Corpo, contestando loro il danno di immagine e la perdita del rapporto fiduciario. Ma i cinque non ci stanno a perdere il posto di lavoro per avere solo suonato alla cerimonia: tutti con famiglia e residenti in quattro delle cinque province della Campania, stanno valutando di adire le vie legali. Ad incastrare gli ispettori-trombettisti furono i video e le foto che i numerosissimi fan del cantante, accorsi davanti al Maschio Angioino, non esitarono a pubblicare sul web.

Video e foto che ritraevano anche i 5 musicisti ispettori del Dap. Una performance che non poteva passare inosservata: la bianca carrozza trainata da cavalli, a bordo della quale c'erano Colombo e la Rispoli, bloccò letteralmente il traffico lungo il popolare corso Secondigliano. Così l'amministrazione penitenziaria (già qualche giorno dopo le celebrazioni trash) fu costretta a notificare i provvedimenti di sospensione che ora sono diventati veri licenziamenti.

Le nozze, oltre ad avere sollevato un vespaio di polemiche, hanno anche fatto scattare un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che si è concentrata, in particolare, sul concerto andato in scena il giorno prima del matrimonio, il 26 marzo, in piazza del Plebiscito. Un'esibizione registrata nell'apposito ufficio del Comune di Napoli come flash mob ma senza averne i requisiti, secondo i sostituti procuratori antimafia Maurizio De Marco e Vincenza Marra. In questo procedimento Tony Colombo è indagato insieme con il fratello del sindaco di Napoli, Claudio De Magistris, ed altre due persone, per il reato di abuso di ufficio in concorso. Cinque vigili urbani sono invece indagati per omissione di atti d'ufficio.

22 Gennaio 2020

