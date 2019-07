NOZZE DI FERRO

Michela Poi

«Viviamo in un mondo dove troppo spesso ci si dimentica della felicità». Ha gli occhi lucidi Tiziano Ferro, 39 anni e una carriera di successi straordinari alle spalle, mentre parla del suo matrimonio. Dopo una vita ricca di soddisfazioni ma anche di dolori e silenzi, dovuti alla difficoltà ad accettare la propria omosessualità, il cantante ha detto «sì» al suo compagno Victor Allen, 54 anni, e lo ha fatto alla luce del sole.

La coppia, che è legata da tre anni, ha celebrato la propria unione prima a Los Angeles, città natia di Victor, e poi in Italia, con una cerimonia blindatissima in una villa a Sabaudia alla quale hanno partecipato solo amici stretti e parenti. Gli sposi, vestiti in grigio e in blu, hanno inciso infatti nelle loro fedi date diverse, quella della celebrazione italiana per Allen, americana per Ferro. «Ringrazio i miei genitori per tutto l'amore e il supporto che hanno dato a questa relazione», ha dichiarato Tiziano subito dopo la cerimonia.

Poi, in un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha spiegato il perché delle sue dichiarazioni pubbliche, dopo una vita trascorsa a proteggere il suo privato da intrusioni e gossip. «Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Victor entra ufficialmente a far parte della mia famiglia ed è una verità che va raccontata al mondo. Per lui faccio un'eccezione», ha spiegato con gioia. Un senso di liberazione che arriva dopo anni di angosce e di tormenti, tutti racchiusi in centinaia di pagine di diario che nel 2010 il cantante ha deciso finalmente di pubblicare. 30 anni e una chiacchierata con papà, il libro autobiografico con il quale ha scelto di fare coming out, ha segnato per Ferro un chiaro spartiacque, svestendolo dei sensi di colpa che lo avevano portato a picchi depressivi e bulimia.

Ora, senza più paure né vergogna, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno messo nero su bianco la loro unione, circondati dall'affetto di famiglia e amici. Un amore che, da Los Angeles a Sabaudia, è stato capace di valicare oceani e pregiudizi.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

