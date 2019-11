Nozze blindatissime e in gran segreto tra Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez. A far scoppiare la bomba ci ha pensato Novella 2000, trovando conferma anche nel fatto che la Rodriguez ha definito CR7 mi marido.

«Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso ha rivelato una fonte al magazine - quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina». Il sì sarebbe stato pronunciato in Marocco in una cerimonia non pianificata dopo che agli Mmv Ema la compagna di Ronaldo non solo è stata quasi ignorata ma etichettata addirittura come un'accompagnatrice. Approfittando di una domenica libera, complice l'amico e miliardario marocchino Badr Hari, campione di kickboxing, il portoghese ha reso così ufficiale il loro amore da cui è nata Alana Martina, mentre Cristiano Junior e i gemellini Eva e Mateo arrivano da madri surrogate. Ovviamente tutto sotto la benedizione delle mamma di Ronaldo: Dolores Aveiro.(I. D. G.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

