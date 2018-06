Noyz Narcos, ritorno live a Villa Ada

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo del suo ultimo album Enemy, stasera arriverà a Villa Ada Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca. Dopo anni di assenza dalle scene musicali, il rapper torna per presentare live al pubblico il suo ultimo lavoro che si avvale delle produzioni dei migliori producer della scena odierna: da Night Skinny a Sine, non mancano inoltre le produzioni di Parix, David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish.Durante l'Enemy tour 2018, Noyz Narcos proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato l'inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i giovanissimi: da Enemy, Sinnòme moro, singolo che ha anticipato uscita del disco, omaggio alla cantautrice romana scomparsa Gabrielle Ferri e alla sua Roma.