Novembre, mese benedetto dai Santi

Il sole dei Santi dura dalla casa ai campi! Un proverbio che non lascia dubbi: ad autunno inoltrato il bel tempo sarà soltanto una fugace apparizione. Nessuno invece può toglierci l'atteso giorno di festa che celebra Tutti i Santi c'è anche chi lo chiama Ognissanti ponto a portarci il suo bel carico di tradizioni. Come i gustosi dolcetti con anice e uvetta che si preparano un po' in tutte le cucine d'Italia. Un buon inizio per una settimana densa di appuntamenti e che ci chiede ancora di ricordare domani i Defunti.

Completo cambio di scena invece il 4 quando ad essere celebrato sarà il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. Tutto a cavallo tra Luna calante e Luna crescente poiché il 4 sarà Luna nuova, momento ideale per disintossicare e depurare l'organismo osservando 24 ore di dieta liquida.



