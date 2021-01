Nove regioni in arancione, tre in rosso

Mezza Italia potrebbe finire da domenica nelle due liste alte di restrizioni. Tre regioni rischiano di finire in zona rossa: Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. E sono otto (oltre alla provincia autonoma di Bolzano) quelle che rischiano l'arancione: Lazio, Friuli, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, Trentino. Toscana, Sardegna e Molise potrebbero rimanere in zona gialla. E resteranno in campo anche per le prossime settimane le limitazioni fissate dall'ultimo Dpcm in scadenza il 15 gennaio. Il nuovo decreto è pronto a confermare il divieto di spostamento tra regioni, strettamente legato alla proroga dello stato di emergenza, che resterà tale almeno fino al 30 aprile. Le ordinanze del ministro della Salute entreranno in vigore però solo domenica. Per sabato 16 l'ipotesi prevalente è che resti valida l'attuale colorazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 05:01

