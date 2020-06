Nove positivi al coronavirus in più rispetto a ieri: sono tutti a Roma, sette nella Capitale (uno solo riferibile al San Raffaele Pisana) e due in provincia. Un leggero aumento rispetto a lunedì, ma un quadro complessivo che non preoccupa: il peggio sembra essere passato dopo i recenti focolai del San Raffaele (112 contagi e cinque decessi totali) e di Garbatella.

Tre i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore (di cui uno riferibile al cluster del San Raffaele), le vittime totali diventano così 814. Il totale dei tamponi effettuati supera il limite di 300mila da inizio emergenza. Gli attuali positivi sono 1129, di cui 308 ospedalizzati (4 in più rispetto a lunedì) e 38 ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto al giorno precedente). I guariti finora sono 6024, 169 in più nelle ultime 24 ore.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 05:01

