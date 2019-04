Nove cedimenti da inizio anno: è allarme

Nove crolli nelle scuole delle province del Lazio solo da settembre ad oggi. Su un totale nazionale di 47 crolli, quindi, si tratta di uno su 5. Lo scorso anno furono 7 quindi ora, a due mesi dalla fine dell'anno scolastico, la quota complessiva è stata già superata. I dati, forniti da Cittadinanzattiva che monitora le scuole anno per anno, parlano chiaro: nel Lazio solo il 14% delle scuole ha il certificato di agibilità, contro una percentuale nazionale del 38%. Solo una scuola su tre ha il collaudo statico mentre la media nazionale è di una su due e appena il 9% degli istituti ha la prevenzione anti-incendi mentre in Italia la soglia sale al 23%. In quanto a sicurezza, quindi, la scuola delle province del Lazio viene sonoramente bocciata. «Chiediamo al Comune di Roma di farsi parte attiva del monitoraggio della sicurezza degli edifici scolastici della Capitale - denuncia Elio Rosati segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio - vista la situazione di sostanziale inerzia delle amministrazioni siamo pronti a denunciare presso tutte le autorità preposte omissioni, carenze e inefficienze. Non possiamo più avere pazienza».

