NOTTI SICURE

Paola Lo Mele

Controlli a tappeto nei luoghi della movida: da Trastevere a San Lorenzo, da piazza Bologna a rione Monti. Durante lo scorso week end sono state circa mille le verifiche della polizia locale nelle zone più frequentate la sera da romani e turisti. Le irregolarità riscontrate dai caschi bianchi sono quantificabili in oltre 50mila euro di sanzioni: si va dal mancato rispetto dell'ordinanza anti-alcol ai casi di abusivismo commerciale, dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi alle violazioni al codice della strada.

Particolari controlli hanno riguardato tutta l'area di piazza Bologna, dove gli agenti della polizia locale, dei gruppi speciali e territoriali, insieme ai carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno rilevato una serie di violazioni, sia amministrative che penali: illeciti relativi alle occupazioni di suolo pubblico ed alle insegne pubblicitarie e mancato rispetto delle normative in tema di sicurezza alimentare (con irregolarità riscontrate su etichettatura e mancata tracciabilità degli alimenti). In alcuni casi, i gestori degli esercizi sono stati denunciati per il reato di frode in commercio ed è stata inviata segnalazione alla Asl di zona per carenti condizioni igieniche riscontrate.

Capitolo a parte le multe per le violazioni del codice della strada: ben 760 le sanzioni elevate e 130 i veicoli rimossi perché intralciavano la circolazione.

A rivendicare l'azione dei vigili romani è stata ieri la sindaca Virginia Raggi: «Le principali aree della movida' della città sono punti di ritrovo di migliaia di giovani nel fine settimana. Il loro diritto allo svago e al divertimento va però sempre coniugato con il rispetto delle regole, con i diritti dei residenti e con la necessità di garantire la sicurezza di tutti. Per questo ringrazio i vigili che, insieme al personale dell'arma dei Carabinieri, nell'ultimo week-end hanno effettuato circa 1.000 controlli totali».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA