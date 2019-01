NOTTI SENZA REGOLE

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniUn'incomprensione mentre erano in fila per entrare in discoteca, seguiti da insulti, urla, spinte. Poi, alla fine, si è arrivati alla violenza, e sono volati pugni e calci. Ad avere la peggio sono stati tre ragazzi rumeni di 22, 27 e 33 anni, che sono stati brutalmente picchiati da altrettanti cittadini moldavi di 28, 30 e 32 anni.La scazzottata è avvenuta di fronte a una discoteca in via Cassia 927, fra Grottarossa e Tomba di Nerone, scatenatasi ovviamente per futili motivi e, magari, con la complicità di qualche bicchiere di troppo: per riportare la calma fra i sei ragazzi dell'est Europa è stato necessario l'intervento dei Carabinieri della compagnia Trionfale, che hanno identificato e denunciato i tre moldavi per lesioni personali. Fra i tre romeni, quello con le ferite più gravi ha riportato una significativa emorragia: l'uomo è stato medicato all'ospedale Sant'Andrea, dove i medici hanno giudicato le ferite guaribili in 30 giorni. Più fortunati invece i suoi connazionali, che se la sono cavata con una prognosi quantificabile in 3 giorni a testa. Stando ai racconti dei presenti la lite si sarebbe scatenata mentre il sestetto era in attesa di entrare in una discoteca, situata all'interno del complesso immobiliare che si affaccia su via Cassia, a pochi passi dal Grande raccordo anulare.La violenta scazzottata fuori dalla discoteca alla periferia nord di Roma è avvenuta a poche ore di distanza da un'altra scena di violenza nel pieno della movida capitolina. Al Qube di via di Portonaccio infatti un uomo si è vendicato contro i buttafuori del locale perché non lo avevano ammesso: nella notte fra sabato e domenica scorsi infatti l'uomo, che i buttafuori del Qube non avevano fatto entrare per il suo evidente stato di ebbrezza, ha deciso letteralmente di falciare i bodyguard e i giovani in attesa all'esterno del locale. L'ubriaco, dopo aver insultato, sbraitato e minacciato il personale della discoteca romana, è salito a bordo della sua Mercedes. E l'ha lanciata sull'ingresso del locale. Dopo un paio di schianti, in cui ha falciato due addetti alla sicurezza (ricoverati in codice giallo) e un ragazzo straniero (in codice rosso) l'uomo è scappato via; poche ore dopo è stata ritrovata la macchina, una Classe B nera, che aveva perso anche la targa frontale davanti al locale. Dell'uomo però ancora nessuna traccia: le forze dell'ordine confidano di individuare il fuggitivo nelle prossime ore