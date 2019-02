Notte di stelle ma nessun gol a Lione e a Liverpool

Massimo Sarti

MILANO Nessun gol nel martedì di Champions League, nonostante fior di squadre e fior di campioni in campo ad Anfield ed al Parc OL. Zero a zero tra Liverpool e Bayern Monaco, 0-0 tra Lione e Barcellona. Sorridono bavaresi e catalani in vista delle gare di ritorno del 13 marzo, ma entrambe le qualificazioni restano aperte. Dopo 11 gare consecutive con almeno un gol all'attivo in casa, i Reds restano all'asciutto, con il Bayern una volta di più indigesto per Jurgen Klopp. Dall'altra parte Nico Kovac pensa per lo più a contenere le frecce avversarie e ci riesce, anche con l'aiuto nel finale di Neuer su colpo di testa di Mané. Nel girone eliminatorio, tre stop esterni su tre per il Liverpool, contro Napoli, Psg e Stella Rossa: non un gran viatico verso l'Allianz Arena.

In Francia Terrier in apertura spaventa il Barça con una gran botta dalla distanza che Ter Stegen manda sulla traversa. Poi escono i blaugrana, che però non violano il fortino transalpino. Ci provano soprattutto Messi e Suarez, anche con l'ausilio di Coutinho entrato nella ripresa. Il Barcellona attende comunque di far fruttare il fattore Camp Nou, il Lione può ancora confidare nel colpaccio.

Gli ottavi d'andata si chiuderanno stasera non solo con Atletico Madrid-Juventus. A Gelsenkirchen lo Schalke 04 allenato dall'italo-tedesco Domenico Toscano cercherà di ribaltare un pronostico sulla carta più che chiuso, contro il Manchester City di Pep Guardiola: «Affronteremo una squadra che lotta sempre, ma siamo fiduciosi. Abbiamo molti sogni in mente», ha detto il catalano. Ma non sono solo i Citizens a sognare la coppa dalle grandi orecchie.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA