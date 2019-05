Paola Lo Mele

Sabato notte è andata in scena l'undicesima edizione de La Notte dei Musei nella Capitale. Tra le 20 alle 2 di notte i musei civici e gli altri spazi che hanno aderito alla manifestazione promossa dal Campidoglio hanno accolto 60.000 visitatori. Un dato che per il Campidoglio «conferma il positivo andamento delle ultime edizioni» e che, «come per gli scorsi anni, riguarda i luoghi che hanno aderito all'iniziativa promossa da Roma Capitale che quest'anno sono stati oltre 50, animati per l'occasione da più di 100 eventi e circa 50 mostre».Tra questi, oltre a tutti i siti del sistema culturale amministrato da Roma Capitale, hanno fatto parte del circuito anche cinque tra università, accademie e istituzioni straniere, il MAXXI, Camera e Senato. Tra i dati più significativi si segnalano: la Centrale Montemartini (2.000 visitatori), il MAXXI (2.500), i Mercati di Traiano (5.000), i Musei Capitolini (5.500), il Museo dell'Ara Pacis (4.000), il Museo di Roma a Palazzo Braschi (4.000), il Palazzo delle Esposizioni (3.000), l'Università La Sapienza (6.000).

Un SOS sul fronte dei musei statali è stato invece lanciato dalla Cgil alla vigilia dell'evento culturale: «Alcuni importanti musei romani del Mibac non effettueranno l'apertura straordinaria per la quale lo stesso ministero aveva stanziato fondi specifici nell'ambito del piano di valorizzazione. In molti siti il personale di accoglienza e vigilanza è sempre più ridotto: pensionamenti, blocco del turn over e mancanza di assunzioni stanno progressivamente mettendo a dura prova le attività al pubblico e l'apertura ordinaria». La Funzione Pubblica della Cgil locale ha quindi annunciato la sua presenza «in piazza l'8 giugno, insieme a Cisl e Uil, per rivendicare il diritto dei cittadini a fruire della più alta qualità del servizio pubblico nei beni culturali ogni giorno».

Lunedì 20 Maggio 2019

