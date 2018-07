Nostalgia Fiorucci moda a tutto colore

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nostalgia di Elio Fiorucci e della sua moda pop, iper colorata e ottimista, molto anni Ottanta. Una mostra a Venezia celebra lo stilista milanese, scomparso nel 2015, alla Galleria d'arte moderna Ca' Pesaro fino al 6 gennaio 2019. Protagonista dell'esposizione il genio creativo di un «anticipatore di stili», di un creatore di spazi di incontri della moda con l'architettura o le arti visive, e il suo essere un mondo nuovo che attraversò gli anni 70-80 sono i protagonisti di Epoca Fiorucci. Lo stilista lanciò la moda democratica, mix che univa colori, immagini e trasgressione. E allora via ai colori fluo, ai jeans skinny, alle maglie a righe. Liberi tutti era il moto di Fiorucci, che molto si ispirò anche dai suoi incontri con designer, artisti, come Basquiat, Warhol o Haring, ed architetti, come Sottsass, Mendini, Branzi o De Lucchi. Senza dimenticare il sodalizio creativo con il fotografo Oliviero Toscani. (P.Pas.)riproduzione riservata ®