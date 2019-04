Nordic Film Festival

CASA DEL CINEMA

Sarà l'attrice Alba August, protagonista del film biografico Becoming Astrid, sulla vita di Astrid Lindgren, autrice del best seller Pippi Calzelunghe e tra le più importanti scrittrici di letteratura

per l'infanzia del '900,

ad aprire, il 2 maggio,

il Nordic Film Fest 2019. L'ottava edizione della rassegna, che promuove la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) ha il titolo Borders/Confini

in senso geografico, ma anche come modi di essere e di pensare diversi. Tra gli ospiti: i registi Mia Halme, Aleksi Salmenperä, Iram Haq, Cecilia Gärding, Pia Andell; i produttori Lars G. Lindström, Peter Piodor Gustafsson, Marianne Furevold-Boland,

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli

in italiano o inglese

Viale M. Mastroianni,

Villa Borghese,

dal 2 al 5 maggio,

ore 21, ingresso libero, info sul sito www.nordic film festroma.com

