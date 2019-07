Noodles, riso e tanti piattini sfiziosi dello street food di Chongqing, rivisitati per appagare i palati italiani, nel ristorante scrigno di uno chef-artista in cui gustarli ammirando le sue opere fotografiche e su tela. Un omaggio alla cucina tradizionale della megalopoli cinese nota come città della nebbia (da qui il nome del ristorante), terra natia del giovane chef Lampo, fatta di sapori intensi, speziati e pepati che regalano sensazioni forti e inusuali alle papille gustative. Un menu tutto da scoprire: dalle uova di quaglia in secret sauce a base di peperoncino ai bocconcini di coniglio saltati con peperoncino essicato (pietanze servite fredde) o a quelli di pollo marinati nella birra; i noodles freddi, caldi, in brodo o asciutti (da non perdere quelli in salsa Ybinese, con i caratteristici piselli gialli o quelli di manzo con 16 spezie), i vari risi tra cui il Vulcano (tofu con ragù di manzo servito con 10 tipi di pepe).

Gusto della Nebbia - Milano, via Bonnet 11 - tel. 320/7451579 - chiuso domenica - costo medio 20 euro.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

