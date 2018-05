«Non volevo affrontare l'Inter»

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La Lazio fa già parte del suo passato, per Stefan De Vrij è, seppur ancora virtualmente, già iniziata una nuova storia all'Inter. Prima di tagliare i ponti con i biancocelesti c'è ancora tempo per tornare all'ultima giornata di campionato e a quel fallo su Icardi che aveva dato il via alla rimonta nerazzurra: «Chi mi conosce sa che ho dato tutto in quella partita ha spiegato ai cronisti in ritiro con l'Olanda -. Non so se in Italia ci credono, di conseguenza ho spento tutto per una settimana e mi sono concentrato solamente sulla nazionale olandese».Poi conferma il retroscena svelato da Leggo la scorsa settimana: «Alla vigilia del match con l'Inter, avevo detto alla società che non avevo buone sensazioni in merito alla partita, sentivo che non avrei mai potuto giocare bene. Ma il club mi ha ribadito che mi voleva in campo. Allora mi sono concentrato sulla partita e ho cercato di fare il meglio possibile». Ora la testa è già all'Inter: «Alla Lazio ho passato molti anni piacevoli, dove ho dato il massimo. Abbiamo fatto di tutto per andare in Champions, ma qualcosa è andato storto e ora sono pronto per una nuova sfida. Ho firmato per cinque anni, non vedo l'ora che questo momento arrivi. Sono convinto di poter migliorare ulteriormente». Dopo Immobile, infine, anche il diesse Igli Tare è stato premiato a Napoli dall'Associazione Allenatoei per Football leader come miglior Scouting Leader della stagione.(E.Sar.)riproduzione riservata ®