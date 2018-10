Non spendi i finanziamenti? Allora i soldi tornano al Tesoro

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniPiù che una spending review, sarà una spesa a termine. Tra le novità introdotte nell'ultima bozza della Manovra c'è una norma che fissa in 18 mesi il termine ultimo entro il quale i ministeri dovranno impiegare le risorse stanziate per progetti e programmi. Altrimenti i fondi torneranno al Ministero dell'Economia. Si tratta di un modo per accelerare gli investimenti: quelli previsti sono quasi 47 miliardi fino al 2033 per le amministrazioni centrali e altrettanti per gli enti locali.Altra novità riguarda la nuova mini-Ires. Lo sconto di 9 punti per chi reinveste in azienda, varrà infatti per tutti i contratti stipulati da nuove imprese, nate non solo nel 2019 ma già negli ultimi tre mesi del 2018. Oggi la legge di bilancio dovrebbe arrivare finalmente in Parlamento ma sarà appesantita da una nuova lettera Ue al Tesoro che punta il dito contro l'enorme debito del Paese, qualificato come vulnerabilità cruciale e fonte di preoccupazione per tutta l'area euro. Secondo Bruxelles, la politica economia tracciata nella legge di bilancio unita ai rischi al ribasso per la crescita del Pil nominale risulta incompatibile con la necessità di ridurre in maniera risoluta il rapporto debito/PIL dell'Italia. All'ennesimo richiamo della Ue risponde il vicepremier Matteo Salvini: «Voi scrivete letterine, noi che siamo educati rispondiamo. Ma andiamo avanti dritti come treni con una manovra che vuole far crescere». In verità il premier Conte e il ministro Tria preferiscono il dialogo allo scontro. Prova ne è che nella Manovra non troveranno spazio reddito di cittadinanza e quota 100 per superare la Fornero, destinate a provvedimenti ad hoc da mettere in campo dopo il via libera alla legge di bilancio.C'è invece una clausola salva-deficit che prevede che le eventuali risorse che non saranno spese per l'una o per l'altra misura-simbolo, potranno essere travasate da un fondo all'altro ma essere anche utilizzate per altri scopi.riproduzione riservata ®