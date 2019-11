Non sono valsi a niente i tentativi del centauro di attirare l'attenzione dell'autista dell'autobus che lo aveva appena tamponato, mandandolo fuori strada. La donna alla guida del mezzo era già andata via come se nulla fosse accaduto. È successo domenica scorsa intorno alle 15.30 in via di Grottarossa, dove l'autobus della linea 029, diretto al capolinea Saxa Rubra, ha tamponato un uomo in sella alla sua moto Bmw e ha proseguito, senza fermarsi, la sua corsa. Il motociclista è riuscito a chiamare il 112 e a richiedere un intervento della polizia locale. Attraverso il numero della vettura, gli agenti del XV gruppo Cassia sono riusciti a rintracciare il giorno stesso non solo il bus ma anche la conducente, una donna di 38 anni. Davanti ai militari, ha spiegato di non ricordare nulla e, rifiutatasi di sottoporsi all'alcol test, è stata sanzionata con il massimo provvedimento. Le è stata ritirata la patente e nei suoi confronti scatterà una denuncia per omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza essendosi rifiutata di fare il test. L'Atac la ha sospesa.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

