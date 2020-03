Non solo stadi e studi televisivi: ai tempi del Coronavirus anche le messe si celebrano senza fedeli. Non solo. Per evitare l'ulteriore diffusione dei contagi, la Conferenza Episcopale Lombarda, riunitasi ieri mattina in seduta straordinaria a Caravaggio, è corsa ai ripari. E nelle Chiese italiane arriva lo stop alle strette di mano. Da Palermo, a Macerata, a Piacenza, a Viterbo è sconsigliato scambiarsi il segno di pace. «Chiediamo ai sacerdoti, alla luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste delle autorità competenti, di continuare a celebrare le Sante Messe feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 7 marzo».

Nel rispetto del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, le chiese continuano a restare aperte per la preghiera. Ma anche per gli oratori l'attività è sospesa fino all'8 marzo. Lo stesso vale per tutte le attività formative aggregative e sportive. Saranno chiusi gli spazi aperti al pubblico; le iniziative e gli incontri presso altri ambienti parrocchiali restano sospesi.

La stessa richiesta arriva ai sacerdoti dell'Emilia Romagna dalla Conferenza episcopale regionale: lo stop ai fedeli è stato stabilito nel corso dell'assemblea presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente Ceer e arcivescovo di Bologna, in comunione con i vescovi della Lombardia e della Provincia ecclesiastica Veneta. «In ordine alla celebrazione dell'eucaristia - continuano i vescovi - il nostro desiderio era e rimane quello di favorire e sostenere la domanda dei fedeli di partecipare. Ci riserviamo di dare altre indicazioni entro venerdì 6 marzo». (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA