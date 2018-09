Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo polmonite e legionella. Il territorio bresciano sembra davvero colpito da una sorta di maledizione sanitaria visto che ieri si è registrato anche il caso di una donna ricoverata in gravi condizioni dopo aver contratto la cosiddetta febbre del Nilo. La donna abita nel comune di Chiari, dove le autorità sanitarie hanno fatto immediatamente scattare le misure di prevenzione e disinfestazione.La notizia del nuovo caso italiano di ricovero per la febbre del Nilo (la cui infezione si trasmette attraverso la puntura di una specie di zanzara) diventa quasi insignificante se raffrontata con l'improvviso annuncio dell'Istituto di salute pubblica Dr. Milan Jovanovic Batut di Belgrado: in Serbia si sono registrati finora 286 casi di febbre del Nilo, 29 dei quali con esito mortale. C'è da essere decisamente preoccupati per la diffusione della patologia. Anche perché pure nel territorio di Pordenone ci sono numeri da contagio piuttosto seri: 34 persone coinvolte, al punto che la zona alla destra del Tagliamento risulta essere la più colpita dall'epidemia. (M.Fab.)