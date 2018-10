Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo i feriti per il crollo della scala mobile. Il Cska Mosca conta pure i due tifosi accoltellati - ma non in gravi condizioni - dagli ultrà romanisti durante gli scontri fuori allo stadio Olimpico prima del match. «La tifoseria straniera ha disatteso tutte le indicazioni fornite dalla Questura e dal Consolato russo, nei giorni scorsi», ha dichiarato il questore di Roma Guido Marino. In effetti nessuno dei tifosi ospiti ha raggiunto piazzale delle Canestre, individuato e segnalato, come di consueto, quale luogo di ritrovo da cui poi raggiungere in sicurezza lo stadio. La Questura precisa che «non si è mai verificata una vera e propria contrapposizione importante tra le due avverse tifoserie ma ci sono state isolate intemperanze che non hanno necessitato l'uso di idranti». Che hanno portato però al ferimento da accoltellamento di due tifosi russi: uno si è recato comunque allo stadio rifiutando le cure, l'altro è ricoverato presso il Gemelli. Sono 15 inoltre i tifosi romanisti identificati e sei supporter russi colpiti da Daspo.(F. Bal.)