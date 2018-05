«Non solo erba, anche muffin e birre»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Loredana Pesce, 26 anni, co-titolare di Mezz'etto.Chi sono i vostri clienti?«Soprattutto persone adulte, anche perché non vendiamo le infiorenscenze ai minorenni».Che cosa cercano?«Non abbiamo una clientela in cerca dello sballo, assolutamente. Da noi vengono collezionisti e cultori della canapa. Vendiamo solo prodotti a norma di legge e con il nostro marchio ci facciamo garanti di questo».Oltre alle infiorescenze, cosa vendete?«Abbiamo moltissimi prodotti diversi. Come Muffin, biscotti e cioccolata alla canapa. Anche cioccolatini di vario gusto, come mirtillo, arance e semi di canapa. Poi abbiamo tisane e oggettistica di varia natura».Ad esempio?«Andiamo dagli oggetti per fumatori, come grinder, pipe, bong e accendini ai portachiavi e le bretelle da uomo».(L. Loi.)