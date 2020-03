Non solo acquasantiere svuotate, comunioni eucaristiche offerte esclusivamente per mano e il segno di pace che diventa - appunto - solo un segno.

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e rallentare la catena di contagi che sta colpendo l'Italia, sono molte le misure precauzionali messe in campo da diocesi e comunità. E se alcune parrocchie d'Italia hanno sospeso le attività di catechismo, incontri di preghiera ed eventi negli oratori, tante altre hanno chiuso alle celebrazioni pubbliche dell'Eucaristia.

Dalle Marche, alla Lombardia fino al Veneto, aumentano le regioni che hanno detto stop alla Messa. Tra queste, ad esempio, la chiesa di Sant'Ivo dei Bretoni, a Campo Marzio, nella Capitale, dove ieri non è stata celebrata la messa.

Intanto ecco un altro cambiamento di programma: il comitato organizzatore di Economy of Francesco, infatti, informa che «vista la difficoltà oggettiva che in questo momento tanti giovani stanno avendo negli spostamenti a livello internazionale e nazionale, il Santo Padre, di intesa con il comitato, ha fissato al 21 novembre 2020 la nuova data del suo incontro con i giovani ad Assisi. L'incontro con i giovani economisti si doveva tenere dal 26 al 28 marzo.

Lunedì 2 Marzo 2020

